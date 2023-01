Hoofdingang van stationsgebouw van badstad afgesloten uit veiligheidsoverwegingen: “Wankele schoorsteen op Hotel terminus is boosdoener”

Een deel van de lokettenzaal en de hoofdingang van het Oostendse station werden vrijdag afgesloten om de veiligheid te garanderen. Reden is een wankele schoorsteen op het voormalige Hotel Terminus. “Een aannemer komt zaterdagmorgen ter plaatse”, aldus schepen Björn Anseeuw (N-VA).

Wie vrijdagavond en vermoedelijk ook nog zaterdag het station van Oostende wil betreden, kan dat voorlopig niet doen via de hoofdingang. “Omdat het station gemerkt heeft dat het water binnen kreeg, ging het op zoek naar de oorzaak”, vertelt schepen, Björn Anseeuw. “De oorzaak bleek uiteindelijk een wankele schoorsteen op het dak van het oude Hotel Terminus te zijn. De brandweer ging poolshoogte nemen en heeft beslist dat de schouw afgebroken moet worden. Daarom werd de hoofdingang uit voorzorg afgesloten en is ook een deel van de lokettenzaal niet toegankelijk.”

Volgens de schepen werd een aannemer gecontacteerd. “Die komt zaterdagochtend langs en dan hopen we dat de situatie snel opgeklaard wordt. Mensen kunnen echter de trein blijven nemen, maar men houdt er best rekening mee, ook nog op zaterdag, dat de situatie anders dan anders zal zijn. Veiligheid boven alles”, aldus de schepen.

Hotel Terminus Maritime werd in 1913 geopend en sloot de deuren in de jaren ’60, omdat het niet meer rendabel was. Pas in 2007 werd het hotel in erfpacht gegeven aan een projectontwikkelaar, maar omdat de plannen te lang op zich laten wachten, wordt de erfpachtovereenkomst in 2016 weer verbroken. Uiteindelijk was het de Stad Oostende die het gebouw kocht in 2018. De stad wil het nu renoveren om er publieke functies in onder te brengen. “De werken om het dak en de gevels te restaureren starten binnenkort”, besluit schepen Anseeuw.