Grote zoekactie naar vermiste fuifganger (17) in Zillebeke: “Onderkoeld maar in orde”

De politie en brandweer hielden zondagochtend een grote zoekactie bij de Zillebekevijver na de onrustwekkende verdwijning van een 17-jarige jongen na een fuif. De jongeman werd uiteindelijk onderkoeld aangetroffen in een gracht.

Het was zondagochtend rond 5.30 uur even alle hens aan dek bij de Zillebekevijver in de Ieperse deelgemeente Zillebeke. Na een fuif op zaterdagavond van de lokale Chiro in het ontmoetingscentrum In ’t Riet, gelegen aan de Seelbachdreef en vlak bij de vijver, werd een jongeman korte tijd vermist.

“De 17-jarige jongen, die aanwezig was op de fuif, keerde niet terug naar huis, waarop zijn ouders alarm sloegen”, klinkt het bij de politie.

Daarom werd een grootschalige zoekactie opgezet. Daarbij kreeg de politie hulp van Brandweer Westhoek, die onder andere enkele duikers inzette. “De jongeman werd uiteindelijk aangetroffen in een gracht. Hij was onderkoeld, maar verder leek hij in orde.”

(DM)