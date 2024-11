Gaslek in appartement in Oostkamp

Donderdag even voor de middag merkte de bewoner van een appartement in de Kortrijksestraat in Oostkamp een gasgeur op in zijn appartement. De man belde meteen de hulpdiensten.

Die evacueerden de bewoners van het appartementsblok en deden de nodige metingen in het appartement op de eerste verdieping van het gebouw. Ook nutsmaatschappij Fluvius kwam ter plaatse om het gaslek op te sporen. Dat verliep zonder problemen. Na het afsluiten van de gastoevoer en het ventileren van het gebouw kon iedereen terug naar hun appartement. In het appartement waar het lek ontstond, zal een vakman de nodige herstelwerkzaamheden dienen uit te voeren. Tot zolang blijft het gas in het appartement afgesloten.

