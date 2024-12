Gasleiding geraakt tijdens wegenwerken in Wielsbeke: 15-tal omwonenden geëvacueerd

Tijdens de wegenwerken langs de Rijksweg in Wielsbeke raakten arbeiders dinsdagnamiddag een gasleiding. Het ging om een middendrukleiding waardoor heel wat gas vrijkwam. Een vijftiental omwonenden moesten tijdelijk hun huizen verlaten.

Langs de Rijksweg (N357) zijn momenteel grote werken gaande om een gescheiden rioleringsstelsel, een nieuw wegdek en afgescheiden fietspaden aan te leggen. Tijdens de grondwerken raakten arbeiders iets na 14 uur een middendrukleiding met een grote graafmachine.

Er kwam onmiddellijk heel wat gas vrij en de arbeiders gooiden snel een berg aarde op het lek. Bij een lagedrukleiding kan dit tijdelijk helpen maar niet bij middendruk. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en evacueerden uit voorzorg de bewoners in een straal van zo’n 150 meter rond het lek.

“Ik was net aan het strijken toen plots de politie op het raam tikte”, getuigt een vrouw die haar huis moest verlaten.

“We hebben zo’n vijftien à twintig personen opgevangen in zaal Vogelsang”, zegt kersvers burgemeester Rik Buyse (Samen+). “Mensen die minder mobiel waren, hebben we zelf tot daar gebracht, fittere mensen konden te voet tot aan het zaaltje. Daar kregen ze een kop koffie en de warmte aangeboden.”

Het gaslek had geen impact op de gasvoorziening in de omliggende huizen, enkel een nabijgelegen bedrijf zat even zonder gas. Nutsmaatschappij Fluvius kon het lek snel terug dichten en rond 15.30 uur kon iedereen terug naar huis.