Fosforbom opgegraven in Ieper: vier arbeiders overgebracht naar ziekenhuis met ademhalingsklachten

Brandweer Westhoek werd donderdag om 10 uur opgeroepen voor een explosierisico in de Augustijnenstraat in Ieper. Ter plaatse bleek het te gaan om een klein oorlogsprojectiel, een rokende fosforgranaat. “Deze werd afgedekt met aarde om de rookverspreiding tegen te gaan”, zegt Kristof Louagie, woordvoerder van Brandweer Westhoek. Omstreeks 11.30 uur was de situatie terug veilig verklaard door DOVO en kon iedereen terug naar huis.

Tijdens het voorval werden vier mensen afgevoerd naar het ziekenhuis met ademhalingsklachten. Een arbeider raakte bevangen door de rook, even later klaagden drie andere arbeiders ook over ademhalingsproblemen.

De Haiglaan – een belangrijke invalsweg van Ieper – en een deel van de Augustijnenstraat werden preventief afgesloten voor het verkeer. Een aantal buurtbewoners werd preventief opgevangen in een sportzaal in de buurt.

Situatie terug veilig

Omstreeks 11.30 uur verklaarde DOVO de situatie terug veilig en kon iedereen terug naar huis. Brian Dickele, werfleider van de firma Cas-Vos met hoofdzetel in Sint-Niklaas vertelt wat er gebeurde. “In opdracht van netbeheerder Fluvius deden we de aanleg van een nieuwe laagspanningskabel van 400 volt. Tijdens het graven van een sleuf om de kabel in te plaatsen, stootten we op een tiental centimeter diepte op een fosforgranaat die meteen hevig begon te roken. De ploegbaas verwittigde meteen de hulpdiensten. Uit voorzorg zijn vier medewerkers overgebracht naar het ziekenhuis omdat ze rook inademden. Ook de rest van de ploeg – het gaat om nog eens drie medewerkers – gaat nog naar het ziekenhuis. Na een paar uur is de site opnieuw vrijgegeven en is het weer veilig om verder te werken. We voeren werken uit in heel België. In de Westhoek zijn een drietal ploegen bezig. In die regio is er nu eenmaal een groter risico om op oorlogsprojectielen te stoten. Alle werkzaamheden werden alleszins volgens de regels uitgevoerd.” (TP)