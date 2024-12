Fietsers vallen nadat kraan olie lekt bij Menenpoort: brandweer sluit stuk straat af

Bij de Menenpoort in Ieper kwamen dinsdagmorgen een paar fietsers ten val door een oliespoor, afkomstig van een kraanmachine. Het spoor bleek kilometerslang en werd opgeruimd door de brandweer tot in Langemark-Poelkapelle.

Brandweer Westhoek werd dinsdagochtend rond 8.20 uur opgeroepen om het wegdek te reinigen in de buurt van de Menenpoort in Ieper. In de Frenchlaan vlakbij het kruispunt met de Meenseweg stond een kraan geparkeerd die olie lekte. Het bleek te gaan om een graafmachine die bij de Menenpoort werken moest uitvoeren. Uit voorzorg sloot de brandweer dit stuk van de Frenchlaan af tot aan het kruispunt met de Gildenstraat. “De kraan verloor veel hydraulische olie en reed richting Menenpoort”, verklaarde brandweerkapitein Dirk Vandekerckhove ter plaatse. “Het lek is al een eind eerder ontstaan en er zijn een paar fietsers gevallen. Daarom sloten we een stuk van de Frenchlaan af.”

Kilometerslang spoor

Volgens vaststellingen van politiezone Arro Ieper werd ook olie aangetroffen in de Zonnebeekseweg en Jan Ypermanstraat. “Iemand is met een elektrische fiets gevallen en afgevoerd”, aldus Glenn Verdru, woordvoerder van Arro Ieper. In de loop van de voormiddag gingen ploegen van Brandweer Westhoek ook het wegdek reinigen op de Brugseweg in Langemark-Poelkapelle via Sint-Jan naar de Jan Ypermanstraat in Ieper. “Het wegdek is glad op verschillende plaatsen”, waarschuwde de brandweer via sociale media. “Pas uw rijstijl aan.”

Het lek zou een zevental kilometer eerder begonnen zijn aan het Canadees Monument ‘The Brooding Soldier’, de Canadien in de volksmond, aan het kruispunt van de Brugseweg met de Zonnebekestraat in Langemark-Poelkapelle. (TP)