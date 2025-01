Even schrikken voor bewoners van Het Havenhuis in Reninge nadat alarm voor gasdetectie afgaat

Achttien bewoners van Het Havenhuis, een voorziening voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel, werden woensdagmiddag iets na 12.30 uur uit hun kamers geëvacueerd na een alarmmelding van het gasdetectiesysteem.

De brandweer controleerde het gebouw, maar uiteindelijk bleek het loos alarm. Ook een technische ploeg van Fluvius kwam ter plaatste. Vermoedelijk ging het gasdetectie-alarm af als gevolg van een stroomonderbreking.

“Het was wel even schrikken”, zegt An Vuylsteke, zorgcoördinator van Het Havenhuis. “De bewoners konden na de controle door de brandweer terug naar hun kamer.”

(KVCL)