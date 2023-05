Dichten van waterlek in Izegem loopt vertraging op door geparkeerde wagen: “Eigenaar was met vakantie”

In de Leenstraat in Izegem zaten de bewoners zondag zonder drinkwater door een lek in de leiding. De Watergroep kon het lek in eerste instantie niet herstellen omdat er een wagen op geparkeerd stond, waarvan de eigenaar toevallig met vakantie was. Zondagavond werd het lek echter alsnog gedicht.

Ter hoogte van de Leenstraat 131, net voor het rondpunt op de Bosmolens, ontstond zondagvoormiddag rond 7.30 uur een lek, waardoor de huizen van nummers 71 tot en met 200 zonder water kwamen te zitten. “De mensen van de Watergroep zijn hier zondagochtend geweest”, aldus een buurtbewoner. “Het lek zat echter pal onder een geparkeerde wagen, waardoor het niet hersteld kon worden.”

Net op vakantie

De eigenaar van de wagen bleek met vakantie te zijn en kwam pas zondagavond thuis. Daardoor zag het er even naar uit dat de bewoners pas in de loop van maandag terug drinkwater zouden hebben, al moesten ze uiteindelijk niet zo lang wachten.

“De wagen stond reglementair geparkeerd en aangezien we wisten dat de eigenaar zondagavond thuis zou komen, hebben we inderdaad de politie niet laten takelen”, aldus lokaal woordvoerder Brigitte Van Damme van De Watergroep. “Al neemt dat niet weg dat we er alles aan gedaan hebben om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Zo zijn de collega’s zondagavond na 20 uur, van zodra de eigenaar terug thuis was, zo snel mogelijk terug ter plaatse gegaan. De eigenaar heeft de wagen verplaatst en tegen middernacht was het lek gedicht.” (SV)