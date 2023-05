Deelnemer Kortrijk Loopt gereanimeerd na hartaanval: slachtoffer wel buiten levensgevaar

Een van de deelnemers aan het loopevenement Kortrijk Loopt moest worden gereanimeerd nadat hij wellicht een hartaanval kreeg.

Een van de deelnemers van Kortrijk Loopt, het jaarlijks terugkerend loopevenement tijdens Pinksteren, raakte tijdens het lopen in de problemen. De man, geboren in 1978, zeeg neer na 2 kilometer lopen ter hoogte van Bar Amorse. Hij moest door de hulpdiensten worden gereanimeerd. Hij werd daarop overgebracht naar het ziekenhuis en is nu buiten levensgevaar. De oorzaak van het euvel was wellicht een hartaanval.

Hulp van omstaanders

Het slachtoffer kreeg gelukkig ook hulp van een vijftal mensen die hem hebben gereanimeerd net na hij ineenstortte. Ook een nabijgelegen AED-toestel kwam van pas. Dat toestel diende shocks toe en de mensen rondom deden hun best om hartmassage toe te dienen. (CMW)