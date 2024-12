Deel van muur van bouwvallige schuur stort in en belandt op landelijke weg

Langs de Arendstraat in Anzegem stortte maandagnamiddag plots een deel van een bouwvallige schuur in. De bakstenen belandden over de hele rijbaan. “Een geluk dat er net niemand passeerde”, klinkt het bij de brandweer.

Op het kruispunt van de Arendstraat met de Steenbrugmolenstraat, op de grens tussen Anzegem en Wortegem-Petegem, stond al enige tijd een oude hoeve te verkommeren. Het woonhuis was deels opgeknapt maar de bijgebouwen waren in bijzonder bouwvallige staat.

De hoeve werd recent verkocht en de nieuwe eigenaar was van plan om de oude schuren af te breken. Het noodlot is hem echter voor geweest. Iets na 14 uur maandagmiddag donderde een deel van de zijgevel van de schuur naar beneden. De muur zelf bleef rechtop maar de topgevel, het deel net onder het dak, kwam op de Arendstraat terecht.

Het is niet duidelijk waarom de gevel het net op dat moment begaf. Er was niemand aanwezig bij de hoeve. De brandweer kwam ter plaatse maar kon weinig doen. “Er is te veel puin op de weg beland om met de hand op te ruimen. Het is aan de nieuwe eigenaar van het gebouw om te beslissen wat er moet gebeuren.”

Tot die tijd sloot de politie de landelijke Arendstraat plaatselijk af.