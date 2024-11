Damme herdenkt verkeersslachtoffers

Op de Werelddag voor de Herdenking van Verkeersslachtoffers werden ook in Damme de slachtoffers die er het voorbije jaar in het verkeer vielen herdacht. In de politiezone Damme/Knokke-Heist vielen tussen oktober 2023 en oktober 2024 drie dodelijke verkeersslachtoffers bij verkeersongelukken. Daarnaast raakten in de zone 252 personen lichtgewond en liepen 20 mensen ernstige verwondingen op. De herdenking vond naar gewoonte plaats aan het Bradericplein in Vivenkapelle. Dit belangrijke verkeersknooppunt dat Sijsele, Brugge, Damme en Moerkerke met elkaar verbindt, speelt een centrale rol in het dagelijkse woon-werk- en schoolverkeer. (PDV/foto DC)