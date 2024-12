Chemisch lek doet speelplein Klaverveld en Braambeier tijdelijk afsluiten

Door een lek in het verwarmingssysteem van WZC Klaverveld en LDC Braambeier op Zedelgem dorp sloot de gemeente deze middag het speelplein en de directe omgeving. Er spelen en ook errond wandelen met huisdieren is tijdelijk verboden.

Niettemin de natte maanden kleurt het gras rond de schommels en glijbanen van woonzorgcentrum (WZC) Klaverveld en lokaal dienstencentrum (LDC) Braambeier vandaag opvallend geel. “Er is een lek ontstaan in het ondergronds systeem van de verwarming. Hierbij is een chemisch product vrijgekomen dat bij inname schadelijk kan zijn voor de mens, natuur en dier”, communiceert het lokaal bestuur online, en bevestigt de burgemeester.

De graszone van het speelplein sloot de gemeente uit voorzorg af met nadars en rood-wit lint, de wandelpaden errond nog niet. Om het publiek te weren van contact met die chemische, vloeibare stof die in het gras en de bodem gedrongen zit, nam de gemeente tijdelijke maatregelen. Het is verboden het afgezette gebied te betreden, en niet toegestaan om en rond de site en op de aanpalende wandelpaden met huisdieren te wandelen.

Op de woonzorgsite langs de Loppemsestraat zijn er werken aan de gang voor de bouw van een nieuwe school en een uitbreiding van het woonzorgcentrum. Het is nog onbekend wat de precieze oorzaak is van het ondergronds lek. (HV)