Buurtbewoners terug naar huis na gaslek in Zwevezele

Brandweer en politie sloten woensdagochtend het centrum van Zwevezele af. Bij werken in de Lichterveldestraat werd een middendrukleiding geraakt en ontstond er een gaslek. Enkele tientallen bewoners werden geëvacueerd en opgevangen in het ontmoetingscentrum Damberd op het Marktplein. “Plots hoorden we een luid lawaai, maar we wisten niet onmiddellijk wat er gaande was”, aldus een van de bewoners van een appartement op de hoek van de Lichterveldestraat en het Marktplein.

In de Lichterveldestraat, vlak tegen het Marktplein in Zwevezele, worden er momenteel werkzaamheden aan het voetpad uitgevoerd. Bij die werkzaamheden liep het woensdagochtend omstreeks 8.30 uur plots verkeerd. “Ik was ’s ochtends wakker geworden van de werken, maar hoorde plots een heel luid lawaai. Een soort van gesis. Ik wist niet wat er gaande was”, aldus Ingrid (68) die op de benedenverdieping van een appartementsgebouw vlakbij het Marktplein woont.

Op straat was er bij de werkzaamheden een gaslek ontstaan. “In de straat liggen twee leidingen naast elkaar. Bij werken werd een middendrukleiding geraakt”, aldus brandweerofficier Sigurd Van Der Straeten van de brandweer van Wingene. Brandweerwagens van verschillende posten uit de streek rond Zwevezele snelden kort na de feiten ter plaatse.

Omstreeks 11 uur terug naar huis

De brandweer kwam massaal ter plaatse en voerde metingen uit. Uit voorzorg werd de omgeving van de Lichterveldestraat, het Marktplein en de Bruggestraat afgesloten. De bewoners van de omliggende woningen werden geëvacueerd. Zo ook Ingrid. “Ik woon hier nog maar pas. Het is dan ook de eerste keer dat ik in zaal Damberd komt.”

Daar mocht Ingrid samen met de andere opgevangen bewoners een kopje koffie drinken. In totaal werden een dertigtal mensen geëvacueerd. Zowel burgemeester Lieven Huys (CD&V) als brandweerofficier Sigurd Van Der Straeten gingen bij hen langs om hen te informeren en gerust te stellen. Ondertussen waren medewerkers van Fluvius volop bezig met het dichten van het lek. Die werken verliepen vlot. Iets voor 11 uur werd de omgeving terug vrijgegeven en konden de bewoners terug naar hun huis.