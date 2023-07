Bushokje in Assebroek vernield na aanrijding: geen spoor van aanrijder, onderzoek loopt

Even over 6 uur vrijdagmorgen trof een patrouille van de politie Brugge, in de Generaal Lemanlaan in Assebroek, een zwaar beschadigd bushokje aan. Het bushokje werd duidelijk aangereden met grote schade tot gevolg.

Eén ruit was verbrijzeld en het hokje had een zware duw gekregen waardoor het schuim kwam te staan. Van de aanrijder was echter geen spoor. Omdat er glas op het fietspad en de rijweg lag, werd de brandweer opgeroepen om de weg te reinigen. Wie het bushokje aangereden heeft of hoe het is kunnen gebeuren is momenteel nog onduidelijk. Er is een onderzoek ingesteld.