Bus en tankwagen botsen: grootschalige rampoefening op Luchthaven Oostende-Brugge was een succes

Vandaag vond op de Luchthaven Oostende-Brugge een uitgebreide rampoefening plaats. Meer dan 100 medewerkers en hulpverleners werkten samen om de noodplannen van zowel de luchthaven als de stad Oostende te testen. Het oefenscenario simuleerde een ernstig ongeval waarbij een bus met bemanning in botsing kwam met een tankwagen vol brandstof, wat leidde tot meerdere geknelde slachtoffers, een brand en hevige rookontwikkeling.

Tijdens de oefening botste een bus met 8 inzittenden aan luchtzijde van de luchthaven tegen een mobiele tankwagen gevuld met vliegtuigbrandstof. De bestuurder van de tankwagen en twee inzittenden van de bus kwamen bij het ongeval om. Vier personen in de bus raakten gekneld. Door de aanrijding ontstond een brand rondom de tankwagen, wat een dreiging vormde voor een nabijgelegen grote brandstoftank op het terrein. De rook was tot op tien kilometer afstand zichtbaar, en een lek in de tankwagen kon niet worden gedicht. Hierdoor dreigde een zware milieuverontreiniging. De luchthaven zette voor de oefening een bus, een tankwagen en een rooksimulator in.

Coördinatie en samenwerking

Om de situatie onder controle te krijgen, werd op het terrein een multidisciplinaire coördinatie opgestart. De hulpdiensten werkten samen aan het evacueren van de gewonden en het bestrijden van de brand. Ook was er aandacht voor de opvang van de niet gewonden, en het geven van informatie aan de verschillende doelgroepen (omwonenden, luchthavenpersoneel, reizigers,…).Deze grootschalige samenwerking vereiste inzet van de brandweer, politie, medische diensten, luchthavenpersoneel, noodcentrale 112 en 101, personeel van de stad Oostende en de Civiele Bescherming.

© GF

Deze operationele coördinatie mondde uit in het afkondigen van de gemeentelijke fase door de burgemeester van Oostende. Onder zijn leiding kwam een crisiscel met vertegenwoordigers van alle betrokken hulpdiensten, de stad Oostende en de luchthaven samen. De focus van deze cel lag op eventuele domino-effecten en de ruimere impact van het incident.

De oefening verliep vlot en toonde aan dat de uitgewerkte procedures ook in de praktijk goed functioneren.

Veiligheid centraal

Bruno De Saegher, CEO van Luchthaven Oostende-Brugge, benadrukte het doel van de oefening: “Veiligheid staat altijd voorop bij onze luchthavenactiviteiten. Deze simulatie-oefening, die een initiatief is van de luchthaven, stelt ons in staat om onze noodplannen in realistische omstandigheden te testen en waar nodig te verbeteren. Hoewel we hopen dat een dergelijk scenario zich nooit zal voordoen, zijn we tevreden met de inzet en uitvoering van vandaag.”

Op vraag van de luchthaven en in samenwerking met alle betrokken partijen, werkte de dienst noodplanning van de provinciegouverneur mee aan het uitwerken van deze oefening. Gouverneur Decaluwé: “Mijn diensten werken regelmatig rampoefeningen uit. Rampoefeningen zoals deze zijn van cruciaal belang. Ze bieden ons niet alleen de kans om waardevolle lessen te trekken, maar ook om sterke netwerken te bouwen en elkaar beter te leren kennen. Door samen te werken en te oefenen, kunnen we na afloop aan de slag met de inzichten die we hebben opgedaan. Zo kunnen we onze noodplannen, procedures en overeenkomsten continu verbeteren. Ik bedank alle deelnemers voor hun inzet tijdens de oefening”.