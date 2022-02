Burgemeester Zonnebeke krijgt bakstenen over zich heen tijdens storm: “Aan de dood ontsnapt”

Burgemeester Dirk Sioen van Zonnebeke zal de doortocht van storm Eunice niet vlug vergeten. Vrijdag raakte hij gewond toen hij vallende bakstenen over zich heen kreeg.

“Ik was aan het wachten om opgehaald te worden”, vertelt de burgemeester. “Na een poosje op een bank voor het gemeentehuis te hebben gezeten, ging ik schuilen voor de hevige wind aan de zijkant van het gemeentehuis. Plots begaf de topgevel het onder het beuken van de wind, waardoor de stenen naar beneden vielen.”

Bloed aan het hoofd

De Zonnebeekse burgervader kreeg verschillende stenen over zich heen. “Gelukkig had ik een dikke jas aan die nog enigszins de val van de stenen brak, maar er kwamen ook enkele stenen op mijn hoofd terecht. Gelukkig reageerde ik nog snel en in gebogen houding vluchtte ik weg. Ik werd meteen opgevangen door enkele mensen die me verzorgden en de ziekenwagen verwittigden. Ik bloedde hevig aan het hoofd en voelde veel pijn.”

Vijf hechtingen

Dirk Sioen werd overgebracht naar het ziekenhuis waar zijn wonde met vijf hechtingen gehecht werd. Ook de andere wonden en de blauwe plekken van de vallende stenen over heel zijn lichaam werden verzorgd. “Je mag er niet aan denken, maar eigenlijk ben ik aan de dood ontsnapt. Een zwaarder blok of een steen op een andere plaats had fataal kunnen zijn. Je denkt dan op een veilige plaats te staan om te schuilen… Het is onbegrijpelijk dat aan zo’n gebouw de topgevel maar op twee plaatsen is ingemetst.” (NVZ)