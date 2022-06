Burgemeester Koksijde plant overleg met paardenvissers na incident met paard tijdens Garnaalfeesten

De 71ste editie van de Garnaalfeesten in Oostduinkerke was een gigantisch succes, maar eindigde in mineur. Een toerist die het blijkbaar grappig vond om zijn vingers in de neusgaten van een paard te steken, veroorzaakte een onverwachte reactie. Het paard schrok en maakte een achterwaartse beweging waarbij drie mensen gewond geraakten. Burgemeester Marc Vanden Bussche reageerde meteen en plant overleg met de paardenvissers om dergelijke incidenten in de toekomst te vermijden.

Na afloop van de Garnaalfeesten waren heel wat toeristen afgezakt naar het binnenplein van het NAVIGO-museum om nog na te genieten bij een drankje en de paarden van de garnaalvissers van dichtbij te bewonderen.

“Onverantwoord”

Paardenvisser Eddy D’Hulster was erbij, maar kan zich alleen beroepen op de verklaringen van getuigen. “Alles gebeurde in enkele seconden”, zegt Eddy. “Verschillende getuigen vertelden hetzelfde verhaal: een bepaalde persoon had zijn vingers in de neusgaten van een paard van onze garnaalvissers gestoken. Bizarre manier om een paard te pesten, en totaal onverantwoord! Als je een paard doet schrikken, dan kan je nooit inschatten hoe het zal reageren. Onze paarden hebben nochtans altijd hun begeleider bij zich, en zijn trouwens ook toeristen en fototoestellen gewend. Maar wat die persoon heeft gedaan, kan echt niet door de beugel!”

“Onze jonge collega en eigenaar van het paard Jordi was er het hart van in. Hij was emotioneel kapot, hoewel hij niks aan dat voorval kon doen”

“Al even onverantwoord is het om je te dicht bij een paard te begeven, en je moet zeker nooit achter een paard gaan staan. De mensen die gewond werden zaten, waarschijnlijk door de drukte op het plein, te dicht bij het paard op een bank en werden geraakt toen het paard een bruuske achterwaartse beweging maakte. Onze eerste bezorgdheid was om onmiddellijk het paard te kalmeren, en daarin zijn we snel geslaagd.

Daarom hebben we ons in eerste instantie niet bekommerd om de dader te pakken te krijgen, die, als ik het goed heb begrepen, deel zou hebben uitgemaakt van de groep van de getuigen. Gelukkig waren de hulpdiensten snel ter plaatse om de slachtoffers te helpen. Maar onze jonge collega Jordi, eigenaar van het paard, was er het hart van in. Hij was emotioneel kapot, hoewel hij niks aan dat voorval kon doen. Hij verdient het dan ook niet om hiervoor de schuld te krijgen.”

Aangrijpend

Paardenvissers Dominique en Katrien, goede vrienden van Jordi, bevestigen dat dit incident Jordi erg heeft aangegrepen. “We ondervinden dagelijks dat toeristen onze paarden ondoordacht benaderen, hoewel we zelf altijd in de buurt van ons paard zijn en goed opletten. De schuld ligt hier niet bij het paard en ook niet bij Jordi. Maar het is goed dat we samen met de burgemeester nog eens alles op een rijtje zetten om de veiligheid in de toekomst te garanderen.”

“We moeten lessen trekken uit dit spijtige voorval. Dit is een wake-upcall voor veiligheid”

Burgemeester Vanden Bussche besluit: “We moeten lessen trekken uit dit spijtige voorval. Dit is een wake-upcall voor veiligheid! Deze week zullen we samen met de paardenvissers nog eens alle veiligheidsaspecten en maatregelen onder de loep nemen en daar nog strenger moeten op toezien. We zullen de paardenvissers wijzen op hun verantwoordelijkheid, maar dat geldt ook voor de toeristen. Mensen beseffen dikwijls niet hoe dieren kunnen reageren. Ze trekken aan de staart van een paard, kinderen kruipen eronder omdat dat een leuke foto oplevert, maar staan niet stil bij een mogelijke gevaarlijke reactie van het dier.”

“Zondagavond is een 84-jarige dame hiervan het slachtoffer geworden. Ze ligt nu op de afdeling intensieve zorg in het ziekenhuis. Gelukkig zijn de twee andere mensen er minder erg aan toe. Wij zijn enorm bezorgd om de slachtoffers en zullen dit met de verzekering opvolgen. Ook slachtofferhulp zal contact opnemen met de slachtoffers.”