Brandweer tijdlang bezig met opruimen modderspoor aan wegenwerken N8

De brandweer was maandagavond een tijdlang bezig om een verraderlijk modderspoor op de N8 aan de wegenwerken ter hoogte van Bulskamp, bij Veurne, op te ruimen. In de duisternis was een wagen er al geslipt.

De hulpdiensten werden maandagavond rond 19.30 uur opgebeld in verband met het modderspoor. Op de Ieperse Steenweg (N8) wordt al lange tijd gewerkt, maar de vele regen van de afgelopen dagen zorgden er voor dat er een flink modderspoor op de weg ontstaan was. Zeker ter hoogte van het kruispunt met de Presendestraat richting Bulskamp ging het om een erg gevaarlijke situatie.

Meerdere passanten meldden al dat de weg er erg glad bij lag door een dik modderspoor en rond 19.30 uur belandde een wagen er bijna in de gracht toen de wielen aan het slippen gingen. Zeker in combinatie met de duisternis en het gebrek aan verlichting was de situatie er gevaarlijk. Over een afstand van ruim vijfhonderd meter moest de brandweer van Veurne modder weghalen en de weg schoonmaken. Dat leidde tot wat extra verkeershinder. (JH)