Brandweer tijdlang bezig met opruimen mazoutspoor in Diksmuide

De brandweer van Diksmuide-Leke werden zowel maandagavond als dinsdagmiddag opgeroepen voor vervuilde rijbanen op het grondgebied van Diksmuide.

Dinsdagmiddag rond 12.20 uur kwam de melding binnen van een groot mazoutspoor in de Vaartstraat in Diksmuide. Het spoor begon op de parking waar flink wat mazout lag zowel op de op- en afrit van die parking. Het spoor liep vervolgens verder via de Vaartstraat naar de IJzerlaan tot in de Gasthuisstraat. De brandweer reed het traject af met de sproeiwagen en ruimde het wegdek op. Het verkeer was daardoor tijdelijk wat belemmerd.

Ook maandagavond rond 19.30 uur was de brandweer een tijdje in de weer met een vervuild wegdek in Vladslo. De vervuiler is niet gekend. (JH)