Brandweer rukt uit voor ontplofte batterijen van vrachtwagen stad Nieuwpoort

De brandweer van Nieuwpoort kreeg donderdagochtend rond 11 uur een melding binnen van een explosie in deelgemeente Sint-Joris. Het bleek te gaan om ontplofte batterijen van een vrachtwagen waarbij wat batterijzuur lekte.

Rond 11 uur reed een trucker die onderweg was met een vrachtwagen van stad Nieuwpoort in de Generaal Baron Dossinstraat in Sint-Joris. Opeens hoorde de man een knal gevolgd door wat rook rond zijn vrachtwagen. De truck werd aan de kant gezet en de brandweer werd opgeroepen. Onder andere brandweer Nieuwpoort rukte snel uit. Eenmaal ter plaatse was geen sprake van een echte explosie. “Het gingen om de batterijen van de vrachtwagen die ontploft waren”, zegt brandweerkapitein Richard Vandenabeele van post Nieuwpoort.

Oververhit

“Die batterijen zitten aan de buitenkant van de vrachtwagen aan de zijkant ter hoogte van de wielen. Om een of andere reden waren de batterijen oververhit geraakt en daardoor scheurden ze open. Dat gaat gepaard met een kleine knal en een soort rookwolk, afkomstig van de acide in de batterijen. Daarna lekte ook batterijzuur op de weg. Alles was snel onder controle want er ontstond ook geen brand ter hoogte van de vrachtwagen. Die vervoerde een lading met zand en daar hebben we de batterijen dan ingelegd, de meest veilige optie. Tot slot spoten we ook het wegdek nog schoon om het gelekte batterijzuur weg te krijgen.” De vrachtwagen zelf moest getakeld worden. (JH)