Brandweer rukt uit nadat man gewond raakt door incident met zoutzuur

Een man is woensdagmiddag ernstig gewond geraakt na een incident met zoutzuur in zijn woning in Eernegem. De brandweer kwam ter plaatse om het product te beveiligen.

De hulpdiensten werden woensdagmiddag rond 16.20 uur opgeroepen voor een incident in een woning in het centrum van Eernegem, vlakbij de Markt. In een woning was een incident ontstaan met zoutzuur waarbij een man ernstig gewond raakte. De ambulanciers waren eerst ter plaatse maar vroegen versterking van een MUG-arts gelet op de ernst van de situatie. Het slachtoffer kreeg de dringendste zorgen ter plaatse en werd daarna bij bewustzijn overgebracht naar het ziekenhuis.

Omdat het product met zoutzuur nog geopend was kwam ook de brandweer ter plaatse voor een incident met gevaarlijke stoffen. Zij zorgden ervoor dat het product beveiligd werd en deden een spoeling met water, onder andere op straat. Tijdens de interventie, net in het spitsuur en in volle drukte in het centrum van Eernegem, kon het verkeer maar moeizaam voorbij. (JH)