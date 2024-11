Brandweer ruimt mazoutspoor van maar liefst 12 kilometer op

De brandweer had dinsdagochtend de handen vol met het opruimen van een bijzonder lang mazoutspoor. Dat strekte zich uit over liefst 12 kilometer, komende van Lichtervelde tot in Zarren.

Het mazoutspoor werd rond 9 uur opgemerkt in Lichtervelde en liep over Sint-Henricus via de N35 tot in Kortemark. Ter hoogte van Zarren hield het op. Nadat de brandweer van hulpverleningszone 1 al ingeschakeld werd moest vooral brandweerpost Kortemark vol aan de bak. “Wij kregen de oproep van het mazoutspoor om 10.37 uur binnen”, zegt Kristof Louagie van Brandweer Westhoek. “De laatste ploeg was binnen om 13.58 uur. Het mazoutspoor was een halve meter breed en liep tot in Zarren. We zetten twee tankwagens in die het traject afreden en water met detergenten spoelden op de weg. Voor de veiligheid reed ook een signalisatiewagen mee.” Ook in de namiddag moest de brandweer van Diksmuide aan de slag met een groot mazoutspoor. Dat liep van aan de Grote Markt tot verschillende omliggende straten. (JH)