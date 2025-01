Brandweer ruimt glas van ramen verlaten villa van openbare weg

De brandweer en politie van Torhout rukten op Nieuwjaar kort na de middag uit naar een verlaten villa in het centrum van de stad. Een hoeveelheid glas van kapotte ramen was er op de openbare weg en het voetpad terechtgekomen. Wellicht gaat het om vandalisme in combinatie met de rukwinden, want het huis zou al jaren gebruikt zijn door krakers.

Kort na de middag merkten buurtbewoners van de Bassinstraat in Torhout op dat er een hoeveelheid glas op de openbare weg en het voetpad lag. Kleine deeltjes lagen ook op een geparkeerde auto die op het eerste gezicht geen schade opliep. De brandweer en politie kwamen ter plaatse. Volgens buurtbewoners is de villa op de hoek van de Boeiaardstraat al minstens 10 jaar verlaten en wordt ze regelmatig bezocht door vandalen en krakers. Het huis achteraan is opengemaakt en binnen werd veel schade aangericht. Aan de straatzijde stonden bovenaan twee ramen open. Het glas van een van die ramen was naar beneden gevallen op de openbare weg. De politie vermoedt dat het om vandalisme gaat, waarna ook de rukwinden het glas op straat bliezen. De brandweer kwam ter plaatse met de ladderwagen om het loszittende glas weg te nemen en de situatie te beveiligen. (JH)