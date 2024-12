Brandweer redt vijftien varkens nadat mestkelder instort

De brandweer van Torhout redde woensdagavond samen met het dierenreddingsteam (DRT) van Brandweer Westhoek het leven van vijftien grote varkens. Die waren in de mestkelder van een boerderij in Torhout terechtgekomen nadat de roostering instortte. De interventie duurde bijna drie uren.

De eigenaar van een landbouwbedrijf in de Korenbloemstraat in Torhout merkte woensdagavond rond 17.30 uur op hoe de roostering van een mestkelder in een stal van de boerderij was ingestort. Heel wat varkens, elk meer dan 100 kilogram zwaar, waren naar beneden gevallen en zaten in hun eigen drek. De landbouwer belde meteen de brandweer op. De brandweer van Torhout kwam snel langs, maar besloot versterking in te schakelen. “We riepen bijstand in van het dierenreddingsteam van Brandweer Westhoek”, legt kapitein Marc Degrieck uit. “Zij hebben immers heel wat gespecialiseerd materiaal en de expertise om deze opdrachten uit te voeren. De dieren zaten ongeveer een meter in de eigen aal waardoor het even behelpen was om bij hen te raken. Met speciale riemen onder de buiken en materiaal konden we de zware dieren één voor één naar boven hijsen. We zagen vijftien varkens in de put zitten en konden die allemaal redden.”

De brandweerinterventie duurde uiteindelijk bijna drie uren. Omdat er ook potentieel gevaarlijke ammoniakdampen vrijkwamen in de varkensstal kwam ook een adviseur gevaarlijke stoffen (IGS) ter plaatse, maar extra ingrijpen hoefde niet. (JH)