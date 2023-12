Brandweer lange tijd bezig met opruimen van 250 liter gelekte diesel uit vrachtwagen in Esen

Verschillende brandweerploegen van posten Diksmuide, Koekelare, Kortemark en Houthulst waren maandagavond bezig met het indammen van een milieuvervuiling. De dieseltank van een vrachtwagen sloeg lek in de Steenstraat in Esen, bij Diksmuide, waarna ongeveer 250 liter diesel op straat terechtkwam.

Het incident gebeurde maandagavond rond 21.10 uur in de Steenstraat in Esen, bij Diksmuide. Een vrachtwagen reed er op het slechte stuk weg dat aangelegd is met kasseien. Door de hobbelige weg voelde de trucker plots dat er iets tegen zijn wielen sprong. Hij zette zich aan de kant en stelde vast dat er heel wat diesel aan het lekken was op straat. Het bleek dat de luchtketel door het slechte wegdek opengesprongen was en een scherp stuk daarbij de dieseltank doorboorde. Die scheurde open waarna in korte tijd ongeveer 250 liter diesel op straat lekte en zich tussen de kasseien en het gras een weg baande.

Moeilijke klus

De trucker belde de hulpdiensten, maar de brandweer stond voor een moeilijke klus. Er werd versterking opgeroepen en er werden extra absorberend poeder aangerukt om de diesel in te dammen en te laten absorberen. Uiteindelijk kwamen zelfs ploegen van vier posten ter plaatse: Diksmuide, Koekelare, Houthulst en Kortemark. Samen sloegen ze de handen in elkaar om te voorkomen dat de diesel in de berm en gracht terechtkwam. De interventie was pas tegen middernacht gedaan. (JH)