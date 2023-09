Brandweer helpt 1.400 varkens in zuurstofnood na stroompanne in Esen

De brandweer van Diksmuide was zondagavond bijna drie uren in de weer om het leven van 1.400 varkens te redden in een stal in de Roeselarestraat in Esen. Na een grote stroompanne in Esen dreigden de varkens in de stal te stikken door zuurstoftekort door de hitte. “We plaatsen de groot debiet ventilator van de zone in de stal om zoveel mogelijk lucht te verplaatsen”, zegt brandweerkapitein Filip Vandenberghe.

Om 18.55 uur zondagavond werd een groot deel van Esen getroffen door een stroompanne, die reikte tot in Diksmuide. “Het probleem lag bij een luchtlijn, een bovengrondse leiding”, zegt David Callens van Fluvius. “De bliksemafleider bleek defect te zijn geraakt en daardoor ontstond een stroompanne. Ongeveer 1.500 gezinnen waren hierdoor getroffen. De ploegen moesten ter plaatse gaan om het euvel daar te herstellen. Dat nam een zekere tijd in beslag. Om 22.37 uur had iedereen terug stroom.”

De stroompanne had hier en daar wel gevolgen. Naast de gezinnen kwamen ook handelaars zonder stroom te zitten en was het extra opletten op de weg.

1.400 varkens van dood gered

Bij een varkenskweker in de Roeselarestraat ontstonden dan weer grotere problemen. Ook daar was de stroom uitgevallen op het bedrijf. Dat bedrijf telt meerdere stallen. Voor de stallen waar er nog kleinere biggen zaten, was er geen probleem.

In een grote stal zaten echter 1.400 slachtrijpe varkens en die kwam vrij snel na de stroompanne in de problemen. Die dieren raken omwille van hun gewicht en omvang sneller in ademnood. “De landbouwer merkte op dat de dieren snel kortademig waren, doordat de stal niet meet verlucht werd maar ook omdat het nog erg heet was buiten”, zegt brandweerkapitein Filip Vandenberghe van post Diksmuide. “Onze hulp werd ingeroepen, maar al snel bleek onze gewone ventilator die aangedreven wordt door de brandweerwagen niet te volstaan. Daarom werd onze nieuwe groot debiet ventilator ingezet. Die wordt aangedreven op benzine en kan liefst 220.000 kubieke meter lucht in een uur verplaatsen. We bleven ter plaatse tot 22.45 uur, toen was de stroomvoorziening hersteld en werd er weer lucht aangevoerd in de stal zelf.”

Bij een eerste controle kon zo het leven van alle varkens worden gered. (JH)