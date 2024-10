Brandweer heeft uren werk met grote moddersporen in Oostkerke en Veurne: “We moesten veel klei wegscheppen”

Zowel de brandweer van Veurne als die van Diksmuide hadden maandagavond opnieuw uren werk met het opruimen van grote moddersporen. Dat was vooral het geval in Oostkerke (Diksmuide), waar ook de brandweer van Nieuwpoort kwam helpen. “Het ging om een spoor van 800 meter van aangereden zware kleigrond. We moesten dat manueel opscheppen”, legt brandweerluitenant Franck Bolle uit.

De oproepen voor de brandweer van Diksmuide en Veurne kwamen zowat gelijktijdig binnen. Eerst werd om 21.50 uur melding gemaakt van een stevig modderspoor in de Rousdammestraat in Oostkerke (Diksmuide). Doordat het net voordien wat geregend had, was de weg er gevaarlijk glad. “Bij onze aankomst bleek het om een spoor van 800 meter te gaan”, zegt brandweerluitenant Franck Bolle van post Diksmuide. “Door de regen was de bovenlaag glad maar de onderste laag ging om aangereden zware kleigrond. Dat kan niet zomaar weggespoeld worden, dus die klei moesten we met schoppen wegscheppen. We gingen aan de slag met onze autopomp en tankwagen en vroegen versterking van een extra autopomp van Nieuwpoort. Uiteindelijk waren we drie uren bezig.”

De weg was de hele tijd afgesloten en de politie voert een onderzoek naar de vervuiler. Even na 22 uur moest ook de brandweer van Veurne uitrukken, deze keer naar de Pannestraat. Van de rotonde richting De Panne lag het glad door slijk op de weg. De brandweer was daar twee uren bezig om alles op te ruimen, maar kreeg daar wel versterking van de landbouwer zelf die met een borstelkar kwam helpen. (JH)