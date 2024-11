Brandweer bestrijdt onbekende vervuiling op Kaaidijk

De brandweer van Diksmuide werd donderdagmiddag opgeroepen voor een milieuvervuiling op het water van de Kaaidijk in Leke, bij Diksmuide. Tussen de Kaaidijkstraat en Schorestraat lag een vreemde substantie op het water.

“Het gaat om een film met een groen-bruine kleur”, zegt brandweerkapitein Filip Vandenberghe. “Wat het precies is weten we niet. Misschien is het iets olieachtig of iets anders. We hebben door het water af te gaan het begin van de vervuiling gevonden en daaraan is te zien dat het om iets heel recent gaat. Wij brachten een olieabsorberende slang in het water en zullen de toestand monitoren. Ook de Middenkustpolder en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) werden op de hoogte gebracht voor verder onderzoek.” (JH)