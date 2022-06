Zware brand in pannenkoekenbedrijf Lipcas in Zwevezele

In de oven van pannenkoekenbedrijf Lipcas in de Raveschootsveldstraat in Zwevezele is woensdagnamiddag 1 juni een brand ontstaan.

De brandweer van zone Midwest kreeg rond 15.30 uur een oproep voor een industriebrand in de Raveschootsveldstraat. Bij aankomst bleek het om een brand in de oven van pannenkoekenfabriek Lipcas te gaan. Dat gaat gepaard met een enorme rookpluim.

“De brandweer heeft de brand nog niet onder controle. Integendeel, het is nog aan het verergeren”, reageert burgemeester Lieven Huys (CD&V) bij Radio 2.

Alle medewerkers konden het gebouw veilig verlaten, de twee zaakvoerders werden in shock afgevoerd naar het ziekenhuis.

De gemeente Wingene vraagt via Facebook aan alle inwoners in de omgeving om de ramen en deuren gesloten te houden en zoveel mogelijk binnen te blijven. Zo’n 35 buurtbewoners zijn naar een indoor speeldorp in de omgeving gebracht.

Later meer