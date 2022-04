Zware brand in Oostendse sociale woonwijk verwoest appartement, bewoner (52) naar het ziekenhuis

Donderdagmorgen is brand uitgebroken op de derde verdieping van een twaalf verdiepingen tellend appartementsgebouw in Oostende. De bewoner (52) werd naar het ziekenhuis gebracht ter controle. Het appartement is volledig verwoest. Dankzij het snelle optreden van de brandweer bleven andere appartementen gevrijwaard.

Paniek donderdagmorgen op het Emiel Moysonplein in de sociale woonwijk De Nieuwe Stad. Op de derde verdieping van een appartementsgebouw was omstreeks 10 uur brand uitgebroken. “De melding was rookontwikkeling in een appartementsgebouw op de derde verdieping”, vertelt kapitein Dries Van der Veken van de Oostendse brandweer.

“De rook hing over zeven verdiepingen. Bij aankomst bleek het om een uitslaande brand te gaan. De bewoner was op het moment van de brand in het appartement aanwezig, maar kon die tijdig verlaten. Ook de andere bewoners van het gebouw hadden zich al spontaan naar buiten begeven.”

Meteen op deuren gebonkt

Annelaure H. (54) woont vlak naast het appartement waar de brand uitbrak. “Ik was mij aan het wassen toen ik een alarm hoorde”, vertelt ze. “Ik dacht eerst dat er iemand vast zat in de lift en ben daar op de deur gaan bonken, maar ik kreeg geen gehoor.”

“Toen ik terug in mijn appartement was merkte ik dat mijn appartement vol rook hing. Op dat moment wist ik dat het ergens moest branden en dat dat de oorzaak was van het alarm. Ik heb toen meteen de brandweer gebeld en ben ik op de deuren in de gang beginnen bonken.”

Die was vrij snel ter plaatse, maar kon niet verhinderen dat het appartement heel veel schade opliep. “Twee kamers in het desbetreffende appartement brandden volledig uit”, duidt de brandweerkapitein. “Het appartement is dan ook onbewoonbaar. De bewoner van het appartement werd ter controle naar het ziekenhuis gebracht, maar raakte niet gewond. Hij heeft aangegeven dat er opvang voor hem voorzien is.”

Oud gebouw

Ook Vanessa Vens, directeur van de Oostendse Haard, die verantwoordelijk is voor het gebouw, kwam ter plaatse om zich van de situatie te vergewissen en om de bewoners een hart onder de riem te steken. “We zijn onmiddellijk verwittigd geweest”, duidt ze.

“Het is een oud gebouw, maar die is perfect brandveilig. Het gebouw is onderverdeeld in drie compartimenten, waardoor de brand zich niet zomaar kan verspreiden. Bovendien hebben de alarmen hun werk gedaan zoals dat moet. Voor de bewoner wordt er nu binnen ons patrimonium een oplossing gezocht voor de komende tijd, want hij zal niet vrij snel naar zijn appartement terug kunnen. Het wordt nu een huzarenstukje om de brandgeur in het gebouw te onderdrukken, want die is sterk aanwezig.

De brandoorzaak is momenteel nog niet gekend. “Het is wel duidelijk waar de brand precies begonnen is, maar over de oorzaak kan ik momenteel nog geen uitspraken doen”, aldus Van der Veken. De brandweer van Oostende kreeg hulp van de brandweerposten Middelkerke en Gistel.

(JR)