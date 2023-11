In de Weststraat in Moerkerke (Damme) woedt momenteel een zware brand. De loods waar hooi opgeslagen ligt, staat in lichterlaaie.

De brandweer is massaal ter plaatse, maar de strakke wind maakt het blussen niet gemakkelijk. De brand zou ontstaan zijn aan een tractor in de loods en zo overgeslagen zijn naar het hooi die er opgeslagen is. Er zou ook een mazouttank in de loods staan. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De brandweer laat de loods gecontroleerd uitbranden.