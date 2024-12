Zetel vat vuur, woning tijdelijk onbewoonbaar in Moen

In een woning in de Spinnerijstraat in Moen (Zwevegem) vatte een zetel vrijdagavond vuur. Door de hevige rook werd de woning tijdelijk onbewoonbaar verklaard.

Het waren de bewoners zelf die in de vooravond de brandweer verwittigden. Ze maakten eerst melding van een schoorsteenbrand, maar in een tweede oproep was er sprake van een woningbrand. Daardoor werd een bijkomende ploeg brandweermannen opgeroepen.

Volgens de brandweer zou de oorzaak van de brand liggen bij een open haard. Toen men wat houtblokken in de haard wilde gooien, kwamen enkele gensters op de zetel terecht die in brand vloog.

De bewoners probeerden de vlammen met een tuinslang te doven, maar dat lukte niet. Ze werden preventief naar het ziekenhuis overgebracht met een lichte rookintoxicatie.

De brandweer had de brand snel onder controle, maar de schade aan de woning is toch aanzienlijk. Er was nogal wat rookschade, het schuifraam sneuvelde door de hitte en de brandweer brak een deel van het plafond af om zeker te zijn dat er daar geen vuur meer was. De woning werd dan ook tijdelijk onbewoonbaar verklaard.

Burgemeester Degezelle kwam zich van de toestand vergewissen en het parket stuurde een branddeskundige ter plaatse.