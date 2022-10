Woning onbewoonbaar verklaard na brand, deskundige moet uitsluitsel geven over oorzaak

Maandagavond brak brand uit in een woning in de Leopoldstraat. De bewoonster en haar hond raakten niet gewond maar de schade aan de woning was aanzienlijk. Het gebouw werd tijdelijk onbewoonbaar verklaard. Het parket stuurt een deskundige ter plaatse.

Het was voorbijgangster die rond 18 uur alarm sloeg. “Ik kwam hier voorbij en zag hoe er rook vanonder de deur kwam en ook via de koer was het van dat”, klinkt het. “Ik hoorde hoe twee alarmen aan het brullen waren, waarschijnlijk een rookdetector en een CO-meter en belde meteen de brandweer op. Ze waren hier razend snel maar toch was er al veel zwarte rook die verscheen. Ik klopte op de deur en kreeg geen reactie van de bewoonster dus even dacht ik dat ze nog binnen was. Bleek even later dat ze niet thuis was, een pak van mijn hart!”

De brandweer kwam met een indrukwekkende hoeveelheid materiaal ter plaatse en bestreed het vuur zowel in de Leopoldstraat als in de Koning Albertstraat. “Uit de woning, gelegen op de hoek van de straat, kwam al een stevig pak rook bij onze aankomst”, verklaarde de officier nadien. “In beide straten zijn onze mensen de woning binnen gegaan om het vuur te bestrijden. We slaagden er op zich relatief snel in om het vuur onder controle te krijgen maar toch was er reeds heel wat schade. Verschillende indicatoren wijzen in de richting van een brand die zou zijn ontstaan nabij een elektrisch apparaat of een elektrische installatie, al kan ik dat helemaal niet bevestigen. Een brandanalist komt nog ter plaatse om het voorval te onderzoeken, dat zal ons wat meer duidelijkheid moeten geven.”

Diepvries

Voor de bewoonster zelf zat er weinig anders op dan, met de tranen in de ogen, toe te kijken hoe de hulpdiensten haar woning binnentrokken. “Ik was gaan wandelen met de hond en toen ik terug naar huis keerde zag ik de commotie aan de voordeur”, klonk het met een krop in de keel. “Ik had niet meteen door wat er gaande was, tot ik de dikke stinkende rook zag. Binnen heb ik nog geprobeerd het zelf te blussen maar dat lukte niet meer. Ik kon zien hoe de brand is ontstaan achter mijn diepvries maar of dit nu de schuldige is? Ik weet het allemaal niet meer.”

Na het uitvoeren van de eerste vaststellingen door de aanwezige ordehandhavers, werd door het parket besloten eveneens een deskundige ter plaatse te sturen. De woning werd tijdelijk onbewoonbaar verklaard, waardoor de bewoonster een oplossing zal moeten zoeken. Menens burgemeester Eddy Lust kwam zelf ter plaatse en benadrukte dat de sociale diensten in die zoektocht kunnen helpen.

De Leopoldstraat werd een tijdlang voor het verkeer afgesloten. Het voorval kon op heel wat belangstelling rekenen van buurtbewoners.