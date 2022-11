Woning onbewoonbaar na zware brand in Sijsele

In de Valkeniersstraat in Sijsele is dinsdagavond brand uitgebroken in een vrijstaande woning. De bewoners waren nog wakker en merkten het vuur tijdig op. Ze konden veilig ontkomen, maar de schade aan hun woning is wel aanzienlijk. “Ze vinden voorlopig opvang in de buurt”, zegt burgemeester Joachim Coens (CD&V), die ter plaatse kwam.

Het was omstreeks 22 uur dat de bewoners van de woning in de Valkeniersstraat geknetter hoorden op de bovenste verdieping van hun huis in de rustige woonwijk. Toen ze gingen kijken, zagen ze meteen een fikse rookontwikkeling en gloed van de vlammen. De bewoners brachten zichzelf daarop in veiligheid en alarmeerden de hulpdiensten. Zelf het vuur te lijf gaan was geen optie.

Eenmaal ter plaatse bleek het vuur zich onder het dak te bevinden. De brandweer had dan ook de handen vol om de situatie onder controle te krijgen. De rook bleef zich een hele tijd verder ontwikkelen en de brandweerlui moesten een gat maken in het dak om de brand te blussen. De schade aan de dakconstructie is dan ook aanzienlijk, net zoals de rook- en waterschade in de rest van de woning. Volgens de aanwezige politie en brandweer is de woning dan ook onbewoonbaar. Burgemeester Joachim Coens kwam ter plaatse de situatie inschatten en stak de getroffen bewoners een hart onder de riem. “Die mensen vinden voorlopig opvang in de buurt”, aldus Coens.

Over de precieze oorzaak was dinsdagavond nog niet meteen duidelijkheid. Mogelijk ontstond het vuur aan de schouw, maar zekerheid was daar niet over.