Woning onbewoonbaar na felle zolderbrand in Kortrijk

Een nachtelijke brand heeft behoorlijk wat schade aangericht bij een woning in de Beekstraat in Kortrijk. Het vuur ontstond om onduidelijke redenen op de ingerichte zolderkamer en woedde wellicht al even voor iemand alarm sloeg. Rond 6 uur ’s morgens werd de brandweer verwittigd. Bij hun aankomst sloegen de vlammen al door een dakraam naar buiten. Het glas barstte door de hitte.

De bewoners, een vrouw met kinderen, konden snel in veiligheid gebracht worden. De brandweer ging de vlammen langs binnenuit te lijf en zette tegelijk een kraanwagen in boven het dak ondersteuning te bieden. Op die manier kon de brandhaard snel bedwongen worden maar de schade is desondanks aanzienlijk. De zolderkamer is deels uitgebrand en op de lagere verdiepingen is waterschade door het blussen. De woning is tijdelijk onbewoonbaar. De bewoners bleven ongedeerd maar zullen tijdelijk een ander onderkomen moeten zoeken.