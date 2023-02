Woning onbewoonbaar na brand in Staden: bewoner (86) naar ziekenhuis met brandwonden

In de Grote Veldstraat in Staden is een huis onbewoonbaar na een brand. De bewoner, een man van 86, liep brandwonden op in het gezicht. Waarschijnlijk ontstond het vuur toen hij zijn kachel wou aansteken.

De brand ontstond omstreeks 12 uur. Het was een passagier die het vuur opmerkte. Verschillende brandweerkorpsen snelden toe. Zij kregen het vuur snel onder controle. De bewoner was bij het aanrijden reeds buiten. Hij liep brandwonden op en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld) kwam onmiddellijk ter plaatse.

Met de gemeente wordt gekeken om een opvangplaats te vinden voor de bewoner eens hij uit het ziekenhuis ontslagen wordt. Zijn huis is namelijk volledig onbewoonbaar en moet wellicht gesloopt worden.