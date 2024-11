“Wat gaat het volgende zijn?” Zelfgestookt vuurtje in kraakpand zorgt voor ongerustheid in buurt

Zaterdagnamiddag brak brand uit in een woning in de Sint-Rochuslaan in Kortrijk. De schade bleef beperkt en niemand raakte gewond. Hoewel het onderzoek nog lopende is, wijst alles in de richting van een zelfgemaakt vuurtje dat men niet onder controle kreeg. Beide bewoners van het kraakpand werden naar een ander adres gebracht.

Het waren de buren die rond 16:15 uur de brandweer belden. “We waren bezig met wat opkuiswerken, toen we vlammen zagen in het aanpalende gebouw”, klinkt het bij één van hen. “Er was vuur op het plat dak achteraan en we zagen hoe iemand het geheel probeerde te blussen met een emmer. We belden meteen de hulpdiensten, want op en rond dat gebouw ligt het vol met afval. Wat als de vlammen daar grip op zouden krijgen? Dan zou het probleemloos kunnen overslaan. Godzijdank werden de vlammen snel gedoofd, nog voor dat de brandweer hier was.”

Zowel brandweer als politie werden geconfronteerd met een bizarre situatie. “We moeten onderdak zoeken voor twee personen die hier eigenlijk helemaal niet mogen zijn”, klonk het bij de hulpdiensten ter plaatse. “Het betreft hier over een pand dat in theorie onbewoonbaar is. Het volledige gebouw is eveneens van het distributienet afgekoppeld, maar toch slaagden die twee mensen erin hier elektriciteit te hebben. Daarvoor hebben ze een verdeelkast opengebroken en zijn ze zelf gaan knutselen. Fluvius komt nog ter plaatse om alles opnieuw los te koppelen.”

Probleemgebouw

Over de oorzaak van de brand wil niemand krasse uitspraken doen, al lijkt alles te wijzen op een ongeluk. “Eén van de krakers liet weten dat het erg koud is in het gebouw. Om wat warmte te maken, stoken ze vuur in de keuken achteraan het gebouw. Daar liep het dus deze keer grondig fout. De politie heeft beide personen meegenomen, om ze op een andere plaats onderdak te bieden.”

De interventie komt voor de buren alvast geen seconde te laat. “Dit is wat je eigenlijk een probleemgebouw kunt noemen”, zucht één van hen. “Het pand wordt gekraakt, iedereen weet dat maar niemand die er iets aan doet. Twee mensen verblijven hier permanent, maar het is hier dagelijks een zoete inval. Ondertussen is de tuin een ware vuilnisbelt geworden, waardoor wij nu met ongedierte zitten. Vandaag was er dan brand. Wat gaat het volgende zijn? De volledige straat die afbrand?”