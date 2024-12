Wagen van gezin brandt volledig uit op oprit

In de nacht van zondag op maandag brandde er langs de Kasteeldreef in Rumbeke een geparkeerde wagen helemaal uit. Ook de vlakbij gelegen woning vertoont sporen van de brand. De brand ontstond accidenteel.

Een gezin van buitenlandse afkomst lag zondagnacht rustig te slapen toen ze wakker werden van gekletter. “Vlak voor ons huis stond onze geparkeerde wagen in brand”, aldus de bewoner. Ondertussen hadden ook enkele buren de brand opgemerkt en werd de brandweer op de hoogte gebracht. Die snelde ter plaatse. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat de wagen helemaal uitbrandde.

Probleem starter

“Ook onze woning vertoont sporen van de brand. Zo is een raam langs de voorzijde gesneuveld. Het is echt jammer wat er gebeurd is, maar dit kon misschien nog erger afgelopen zijn”, aldus de bewoner. Ook voor hem was het niet onmiddellijk duidelijk over hoe de brand precies was ontstaan. Om kwaad opzet uit te sluiten, werd een branddeskundige aangesteld. Uit zijn bevindingen bleek dat de oorzaak van de brand accidenteel is. Een probleem met de starter zou aan de basis liggen van het voorval.