Wagen brandt uit op straat: “We lagen met de vijf kindjes te slapen toen we plots iets hoorden”

In de Weststraat in De Haan is woensdagnacht een wagen volledig uitgebrand op straat. De eigenaars, een gezin met vijf kinderen, lagen op dat moment te slapen. Het was een van de zonen des huizes, die alarm sloeg. “We hebben het vuur zelf nog proberen blussen”, reageert de papa.

De hulpdiensten werden tijdens de nacht van woensdag op donderdag ter plaatse gevraagd in de Weststraat in De Haan na een melding van een voertuigbrand. Op dat moment lagen de eigenaars van de wagen te slapen. De oudste zoon van het gezin werd wakker door een vreemd geluid. “Mijn zoon slaapt het dichtst tegen de straatkant”, vertelt David Van Eylen. “Hij werd als eerste wakker van een luid, knetterend geluid en maakte ons wakker.”

Al snel had het gezin door dat hun wagen, die vlak voor hun huis op straat geparkeerd stond, achteraan vuur had gevat.

Oorzaak voorlopig onbekend

Enkele buren werden ook wakker door het geluid en probeerden samen met David het vuur nog te blussen, maar tevergeefs. Het gezin besliste in afwachting van de hulpdiensten op straat te wachten. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen uit de wagen. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle, maar de wagen brandde achteraan wel volledig uit. De schade is dan ook aanzienlijk. Het is voorlopig niet duidelijk hoe het vuur kon ontstaan. Het gezin kon een wagen die aan de overkant van de straat stond nog tijdig verplaatsen. In de nabije omgeving stonden geen andere wagens, waardoor de brand beperkt bleef tot één voertuig. Er vielen dan ook geen gewonden.

Tijdens de interventie was de Weststraat deels niet toegankelijk voor het verkeer. Gezien het nachtelijke uur vormde dat geen probleem.