‘Vuilste hoek van Waregem’ nu ook doelwit van brandstichting

De brandweer haastte zich afgelopen zondag naar de Sofinal-site in de Fabrieksstraat, waar er – niet voor het eerst – brand gesticht werd. De verloederde buurt in de stationsomgeving staat al langer bekend als ‘de vuilste hoek van Waregem’.

De Sofina-site in de Waregemse stationsomgeving ligt er al jaren verloederd bij. Na het faillissement van de textielgroep Sofitex in 2003 werden de gronden te koop gezet en deed de stad via de intercommunale Leiedal het beste bod. Omdat de tegenkandidaten daarop naar de rechtbank trokken, ontspon zich een juridische strijd die nog altijd geen einde kent. Het is de bedoeling om de vervallen fabrieksgebouwen in de Fabrieksstraat een nieuwe bestemming te geven als een woonwijk met gemengde functies, zoals kantoren en buurtwinkels.

Zolang de juridische strijd loopt, beheert een curator de site. Die laat begaan, waardoor zwerfvuil en vandalisme er vrij spel hebben. Nu komt daar een problematiek van brandstichting bovenop. De brand van zondag, die in een oude opslagplaats woedde, was zeker niet de eerste. Geregeld zouden hangjongeren en vandalen er brandjes stichten, zeggen omwonenden. Buurtbewoners getuigden enkele maanden geleden nog in deze krant over het rondslingerende zwerfvuil en het ongedierte dat daardoor aangetrokken wordt.

De kwestie haalt regelmatig de gemeenteraad. In februari hield oppositieraadslid Michiel Vandewalle (N-VA/Open VLD) nog een pleidooi voor de inzet van mobiele camera’s. Die worden al gebruikt om sluikstort rond glascontainers tegen te gaan.

Een deel van de huidige problematiek heeft te maken met het feit dat het moeilijk is om sluikstorters te beboeten. Burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V) zei eerder al dat een GAS-boete enkel mogelijk is als iemand op heterdaad betrapt wordt of er een aanknopingspunt is, zoals bijvoorbeeld een factuur die tussen het afval gevonden wordt.

Het stadsbestuur is naar eigen zeggen aan handen en voeten gebonden, zolang de juridische procedures lopen. “De verkoop van de site is nog steeds niet afgerond. Op heden is de curatele dus nog altijd eigenaar en verantwoordelijk voor de veiligheid en de afsluiting van de site”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Kristof Chanterie (CD&V). Hij is ook lid van de raad van bestuur van Leiedal. “We zullen de curatele opnieuw in gebreke stellen en dringend actie vragen om het gebouw hermetisch af te sluiten.” (PNW)