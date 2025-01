Vuilnisbak vat vuur in keuken

Dinsdagavond rond halfnegen is brand uitgebroken in een woonhuis in de Generaal Lemanlaan in Assebroek, Brugge. De brand ontstond in de keuken van de woning.

De inhoud van een vuilnisbak vatte er vuur. Aanvankelijk probeerde de bewoonster de brand zelf te blussen maar dat lukte niet meteen. Ze kon veilig haar woonst verlaten en wachtte de brandweer op.

Die had weinig moeite met het blussen van de vuilnisbak. De schade in de keuken is minimaal. De brandweer verluchtte de ruimte maar moest verder niet ingrijpen. Tijdens de interventie was de rijstrook richting Brugge afgesloten. De politie voorzag beurtelings verkeer.

© JVM

© JVM