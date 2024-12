Vrouw en twee kinderen naar ziekenhuis na brand in rijwoning in Oostende

De brandweer rukte zaterdagavond uit voor een brand in een rijwoning in de Honoré Borgerstraat in Oostende. Drie bewoners werden ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

De brand ontstond omstreeks 18 uur in een woning in de wijk Westerkwartier. Een bewoner had er volgens de politie van Oostende een wasmand op het fornuis geplaatst en tegelijkertijd per ongeluk tegen een gaskraan geduwd. Daarop werd het gasvuur aangezet, vatte de wasmand vuur en ontstond er hevige rookontwikkeling.

De brandweer en de politie waren snel ter plaatse en kreeg de situatie snel onder controle. “De woning moest echter meerdere uren verlucht worden, maar bleef na het incident bewoonbaar”, duidt Timmy Van Assche, woordvoerder bij de Oostendse politie. “Drie bewoners – een vrouw en twee kinderen – gingen voor een medische check-up naar het ziekenhuis, maar stellen het wel.”