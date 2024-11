Vlammen op dak restaurant The Sailors afkomstig van opstarten grill

De brandweer van Nieuwpoort moest zondagmiddag uitrukken naar het bekende restaurant The Sailors in Nieuwpoort nadat een passant melding maakte van een schouwbrand of mogelijke dakbrand. Uiteindelijk bleken de kleine vlammen die soms te zien waren afkomstig van het opstarten van de grill.

Rond 17 uur liep bij de hulpdiensten een oproep binnen voor een brand op het dak van het bekende restaurant The Sailors op de Kaai in Nieuwpoort. Een passant had heel wat rook gezien op het dak en meende soms vlammen te zien. De man belde meteen de brandweer op en ging zelf langs in het restaurant om hen te waarschuwen. Al gauw was ook de brandweer van Nieuwpoort ter plaatse en bleek er weinig aan de hand te zijn. “Het ging niet om een brand, maar om glinsters die in de schouw te zien waren”, zegt brandweerkapitein Matthijs Demey van post Nieuwpoort. “Die ontstonden nadat de grill net aangestoken was en de glinsters door de schouw gingen.”

De brandweer hoefde dus niet in te grijpen. Er waren ook nog geen eters die naar buiten moesten. Twee maanden geleden was dat wel het geval toen een ventilator op het dak van het restaurant vlam vatte en acht tafelgasten werden geëvacueerd. (JH)