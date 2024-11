Vergeten pot op het vuur zorgt voor rookontwikkeling in appartementsgebouw in Waregem

De brandweer moest woensdagmorgen uitrukken naar een appartementsgebouw langs de Albert Servaeslaan in de wijk Torenhof in Waregem.

Rond 8.15 uur was heel wat rook ontstaan in een van de appartementen. Een bewoonster bleek er een kookpot op het vuur vergeten te zijn. Deze vloog gelukkig niet in brand, maar zorgde wel voor de nodige rookontwikkeling.

De bewoonster kreeg wat van de rook binnen en werd ter controle naar het ziekenhuis gebracht. De gevaarlijke situatie kon eenvoudig opgelost worden door de pot van het vuur te halen. De brandweer moest niet blussen, enkel het gebouw wat verluchten.