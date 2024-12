Verdieping stort in na zware uitslaande brand in centrum Brugge, vlakbij Warmste Week

Maandagavond woedde in het centrum van Brugge in de Wulfhagestraat een zware uitslaande brand. Daarbij zouden volgens de politie geen gewonden gevallen zijn. De brand heeft wel gevolgen voor bezoekers van De Warmste Week, die zelfs te voet moesten omlopen.

De brand brak uit in een appartement boven een restaurant. De politie heeft een perimeter ingesteld. Door De Warmste Week is het momenteel zeer druk in de binnenstad. De brandweer kwam massaal ter plaatse en probeerde overslag naar andere panden te voorkomen.

Het is nog onduidelijk hoe het vuur is kunnen ontstaan. Volgens de politie raakte niemand gewond. Later op de avond stortte de eerste verdieping boven het restaurant in.

Andere route

Het incident had wel gevolgen voor het verkeer in de Brugse binnenstad, want de Brugse politie had een perimeter van 400 meter ingesteld. Dat betekent dat niet alleen de Wulfhagestraat, maar ook de Geldmuntstraat, de Noordzandstraat, de Moerstraat en de Dweerstraat afgesloten waren voor alle verkeer. Ook voetgangers op weg naar De Warmste Week moesten dus een andere route kiezen. De parking Biekorf was wel nog bereikbaar, maar de parking Zilverpand tijdelijk niet.

De brandweer blust nog de hele nacht na.