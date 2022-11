Uitslaande brand vernielt woning in Zonnebeke: vrouw en haar hondje kunnen ontsnappen dankzij hulp van buren

Een vrouw en haar hondje ontsnapten maandag dankzij de hulp van buren tijdig uit een woning, waar een uitslaande brand woedde in Zonnebeke.

In de Zonnebeekse Beselarestraat zorgde een zware woningbrand maandag rond 16.30 uur voor veel rookontwikkeling, vlakbij en in de richting van Broodseinde. “Bij aankomst stelden we hevige rookontwikkeling vast vanonder het dak van de woning. We gingen meteen op zoek naar bewoners en de locatie van de vuurhaard. Op dat moment sloegen de vlammen uit de eerste verdieping naar buiten”, zegt Kristof Louagie, communicatieambtenaar van Brandweer Westhoek.

“Omwille van de lage waterdruk is een extra tankwagen opgevorderd om water aan te voeren”, vervolgt Louagie. “Dankzij buren was de bewoonster tijdig gealarmeerd en uit de woning. Ze werd opgevangen bij bewoners aan de overkant van de straat.”

Bij familie terecht

Burgemeester van Zonnebeke Dirk Sioen (#TEAM8980) kwam ter plaatse en stak de bewoners een hart onder de riem. “Het gaat om een ouder koppel”, zegt hij. “De vrouw had haar hondje bij in haar armen. Ze zijn ongedeerd, maar dit is natuurlijk een zware klap: de brand was serieus, vernielde heel hun inboedel en maakte het huis onbewoonbaar. Met de gemeente boden we huisvesting aan, maar de bewoners gaven aan dat ze vannacht al zeker terecht kunnen bij familie. De komende dagen zien we wel verder. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Ik wil de brandweer en hulpdiensten bedanken voor het alert en goed optreden.”

Brandweer Westhoek riep buurtbewoners via de eigen sociale mediakanalen op om uit de rook te blijven, ventilatie uit te schakelen en ramen en deuren te sluiten Door de bluswerken was de Beselarestraat enkele uren afgesloten voor alle verkeer. (TP)