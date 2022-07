Uitslaande brand in restaurant in Westende

Zondagmiddag kreeg de brandweer melding van een uitslaande brand in Westende, deelgemeente van Middelkerke. De brandweer rukte uit met de grote middelen, maar uiteindelijk bleek de situatie minder erg te zijn dan verwacht.

De oproep kwam kort na 16:00 uur binnen bij de brandweer. Volgens de melding was er sprake van een uitslaande brand in een restaurant op het Rauschenbergplein, vlakbij de zeedijk in Westende. De brandweer van Middelkerke snelde ter plaatse, net als verschillende brandweerwagens van brandweerpost Oostende. Ook de MUG-helikopter werd opgeroepen.

Afval in brand

Bij aankomst bleek de situatie minder erg dan verwacht. “Aan de buitenzijde van restaurant La Terrazza was brand uitgebroken”, vertelt luitenant Danny Quyo van brandweerpost Middelkerke. “Het gaat om wat afval die brandde en die overgeslagen is op houten panelen aan de buitenzijde. Bij aankomst was de brand door de restaurantmedewerkers al zo goed als geblust.”

De brandweer moest nog nablussen en voerde enkele controles uit. “Initieel bleek het om een uitslaande brand te gaan en daarom werden de grote middelen opgeroepen”, vervolgt de brandweerluitenant. “Nog voor aankomst mochten de brandweerwagens van Oostende al terugkeren. Ook de opgeroepen MUG-helikopter moest uiteindelijk niet ter plaatse komen.”

Op het moment van de brand waren enkele klanten aanwezig op het terras van het restaurant. Die moesten de zaak niet verlaten. Er was op geen enkel moment gevaar voor de klanten. Er vielen dan ook geen gewonden.