Twee honden overleven brand in woning niet

Vrijdagmorgen brak brand uit in een alleenstaande woning in de Pont Rouge Steenweg. De twee honden van de bewoners overleefden de vuurzee niet en de woning is onbewoonbaar verklaard. Het is nog onduidelijk wat de brand heeft veroorzaakt.

Het waren de buren die, rond 7:20 uur, de hulpdiensten verwittigden. “De bewoners van de woning waren op dat ogenblik niet thuis, waardoor het vuur vrij spel had”, liet de officier ter plaatse optekenen. “Bij onze aankomst sloegen de vlammen reeds door het dak van de garage. Hoewel we meteen met de bluswerken begonnen, vond het vuur ook een gewillige prooi in de structuur van de rest van het gebouw. Na meer dan een uur blussen, waarbij we versterking kregen van het korps van Moeskroen, hadden we de situatie onder controle.”

Onbewoonbaar verklaard

De bewoners zelf bleven ongedeerd maar toch eiste het inferno twee slachtoffers. “Voor de honden van de bewoners, een Cocker Spaniel en een American Stafford, kon geen hulp meer baten”, verduidelijkt de officier. “Ze lieten het leven in het vuur. De schade aan de woning is eveneens aanzienlijk, waardoor ze onbewoonbaar werd verklaard. Naar alle waarschijnlijkheid moet de brand in de garage begonnen zijn al hebben we er op dit ogenblik het raden naar wat de oorzaak was. Verder onderzoek zal hier duidelijkheid moeten brengen.”

Psychologische begeleiding

De bewoners van de woning, een gezin met kinderen, kregen tijdelijk opvang aangeboden van een naburig bedrijf. Zowel de gemeente als de sociale dienst van de politie zullen hen verder begeleiden in de zoektocht naar een onderkomen en psychologische begeleiding