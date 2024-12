Tuinhuis gaat in vlammen op in Heule, alerte buurtbewoner en brandweer kunnen erger voorkomen

In de nacht van zaterdag op zondag is in Heule een tuinhuis achteraan een woning in vlammen opgegaan.

Kenneth Soete, uitbater van nabijgelegen karaokebar The Pitch, was om 4 uur ’s nachts nog aanwezig bij zijn zaak en merkte de brand op. “Ik zag uitslaande vlammen en ben gaan aanbellen en bonken op de deuren van de omliggende huizen. De brandweer kon iedereen snel evacueren.”

Het is niet duidelijk hoe de brand in het tuinhuis ontstond maar veel schiet er niet meer van over. De brandweer vreesde vooral dat het vuur zou overslaan op aanpalende woningen, of op de gebouwen van de nabijgelegen middelbare school Athena. Uiteindelijk bleef de brand beperkt tot het bijgebouw zelf en bleef de omgeving gevrijwaard van grote schade.

Niemand raakte gewond.

(JF)