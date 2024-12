Transformator van neonverlichting aan privébar zorgt voor brand

In privébar Pacho, gelegen langs de Grote Steenweg in Olsene, is zondagavond brand ontstaan. Rond 20.30 uur ging er iets verkeerd met een hoogspanningstransformator die onder de dakgoot hing.

De transformator diende voor de stroomtoevoer van de neonverlichting aan de gevel van het gebouw. De brandweer kwam massaal ter plaatse. Bij aankomst sloeg de rook al van onder het dak.

De brand aan de dakgoot was zich aan het verspreiden onder het dakgebinte maar de brandweer kon snel ingrijpen. Het gebouw, in de volksmond nog steeds gekend als De Overwinning, bleef gespaard van grote schade. Die beperkte zich tot een slaapkamer op de bovenverdieping. Op het moment van de brand waren twee personen aanwezig in de zaak, beiden bleven ongedeerd.

Tijdens de bluswerken was de N43 zo’n uur lang volledig onderbroken in beide richtingen.